150 tonnes de ballots de paille et un hangar partent en fumée à Saint-Amand: c'est le 3e incendie du genre dans le secteur (photos)

Un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans le hangar d'une ferme, situé rue des Brasseurs à Saint-Amand, près de Fleurus.

Le fermier venait de rentrer d'une fête de village vers 1 heure du matin lorsqu'il a découvert l'incendie dans sa ferme. "Je me suis couché et j'ai entendu comme des pétards, comme un feu d'artifice, et je me suis dit : 'c'est sans doute la fin de la fête'", a expliqué Marc, le fermier. Mais en se levant et en regardant par la fenêtre, il a compris que c'était en réalité un incendie qui avait pris à l'arrière de chez lui.

150 tonnes de ballots de paille entreposés dans son hangar sont partis en fumée. Marc a juste eu le temps de bouger toutes les machines.

Une trentaine de pompiers des casernes de Fleurus, Thuin et Beaumont ont été dépêchés sur les lieux mais le hangar a été détruit par les flammes. "Dans 3 mois, c'est la rentrée des prairies. Si on ne veut pas que le bétail passe les nuits dehors sous les intempéries, il ne faudra pas perdre trop de temps", raconte encore le fermier qui a l'habitude de mettre ses 60 vaches dans ce hangar durant l'hiver.

Il s'agit du 3e incendie de ballots en 3 semaines dans le hameau.



©Fabian Van Hove



©Fabian Van Hove





©Fabian Van Hove