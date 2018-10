Violent incendie dans une habitation à Lessines: "Les dégâts sont importants"

Un dysfonctionnement dans un feu au bois est à l'origine d'un incendie qui s'est déclaré samedi soir dans une fermette d'Ogy, dans l'entité de Lessines. "Les dégâts sont conséquents", indique l'officier qui est intervenu. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, peu avant 21h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située au n°6 de la rue de Remenpont dans le village d'Ogy.

Venant des casernes de Lessines, Ath et Leuze-en-Hainaut, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyé sur les lieux. "Il s'agit d'une ancienne ferme isolée qui a été transformée en habitation. Le feu avait pris dans la partie droite du bâtiment au niveau du salon et du living. Il y a eu une surchauffe dans une cassette à bois et l'isolant s'est enflammé. L'incendie s'est dirigé vers le haut des pièces et a percé la toiture. Dans cette partie, les dégâts sont importants. Le bâtiment est partiellement habitable, la partie de gauche du bâtiment n'ayant pas été touchée par le feu", précisait dimanche matin le capitaine Eric Stasik.

Âgé d'une quarantaine d'années, le couple qui occupait cette fermette n'a pas été blessé. Les pompiers sont restés sur place jusque minuit.