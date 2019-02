Violent incendie dans une habitation sociale à Tournai: une dame grièvement intoxiquée

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans une maison sociale à Tournai. Les dégâts sont conséquents. L'occupante des lieux a été grièvement intoxiquée et hospitalisée à Tournai.

La victime est une dame âgée qui habitait seule dans ce logement situé dans la rue du Vert Bocage à Tournai. "Cette dame a inhalé beaucoup de fumée et son état de santé est inquiétant", indiquait vers 20h30 le capitaine Daniel D'herde. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 20h00. Venant de l'arsenal de Tournai, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. A l'arrivée des pompiers, des flammes sortaient déjà de la toiture. Certains voisins ont entendu une explosion, ce qui n'a pas été confirmé par les pompiers.

"Des vitres ont certainement éclaté. Autre possibilité, l'effet de 'flash over' peut aussi faire beaucoup de bruit. En ce qui nous concerne, à ce stade, aucun élément ne nous permet de dire qu'il y a eu une explosion. L'extinction est terminée", précise encore l'officier. La maison qui a été touchée par l'incendie n'est plus habitable. Après avoir été ventilées par les pompiers, les habitations voisines pourront à nouveau être occupées par leurs locataires, dès ce jeudi soir. On sait que le feu a pris naissance dans la cuisine, à l'arrière de la maison sinistrée. L'origine n'a cependant pas encore été déterminée.