Violente agression sur un parking à La Louvière: avez-vous vu cet homme? (vidéo)

Voici un avis publié à la demande du Parquet du Hainaut, division Mons.

Le 10 octobre 2018 vers 16h00, à La Louvière, une violente agression a été commise sur le parking du magasin Delhaize situé rue Kéramis.

Quelques instants auparavant, un individu circulant sur un scooter est filmé par les caméras de surveillance. Il arrive dans le parking arrière de la maison communale jouxtant le parking du magasin Delhaize et se stationne sur un emplacement. Il patiente un long moment durant lequel il semble entretenir une communication téléphonique. Au même moment, un couple sort de la maison communale et se dirige vers le parking du Delhaize.

Le scooter démarre et se dirige, lui aussi, vers le parking du Delhaize. Une fois sur le parking, le couple est surpris par le scooter qui arrive derrière eux. Le conducteur brandit un marteau et assène un violent coup sur le crâne de la victime qui s’effondre au sol. Le scooter prend la fuite en direction de la rue Kéramis en empruntant le passage latéral du Delhaize. L’auteur se déplace sur un scooter noir avec des jantes à trois rayons. Il portait un casque noir intégral et modulable et des lunettes de soleil.

L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un pantalon de training foncé avec des bandes latérales blanches et un blouson foncé.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.