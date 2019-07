Violente agression à Péruwelz pour deux paquets de cigarettes et un peu d'argent

Une violente agression s'est déroulée, durant la nuit de dimanche à lundi, sur la rue de Sondeville à Péruwelz (Hainaut), en marge des festivités de la Sainte-Anne, a indiqué le parquet de Mons-Tournai.

Une personne a été poussée dans une voiture par un agresseur qui lui a pris deux paquets de cigarettes et un peu d'argent.



Peu après minuit, une personne a été empoignée par les cheveux sur la rue de Sondeville et poussée à l'intérieur de sa voiture par un individu, lequel lui a réclamé son paquet de cigarettes. Comme la victime refusait, l'agresseur s'est saisi de son sac. Il a pris deux paquets de cigarettes et de l'argent. L'agresseur était aidé d'un complice qui faisait le guet. La police avait multiplié les effectifs et appelé des renforts d'autres zones pour encadrer les festivités organisées dans le centre-ville. L'agression s'est déroulée au-delà du périmètre des festivités.