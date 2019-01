Violente bagarre à La Louvière: un homme gravement blessé, deux arrestations

Un individu a été grièvement blessé dans une bagarre qui s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi à La Louvière. La victime a été mise en incapacité pour plusieurs semaines, a indiqué le parquet de Mons.

Une bagarre a éclaté lundi vers 3 heures du matin à la sortie d'un café de La Louvière entre trois individus. Les policiers louviérois sont intervenus sur les lieux et ont privé de liberté deux individus. Le troisième, grièvement blessé, a été mis en incapacité pour cent jours, selon le parquet de Mons. La cause et le déroulement des faits n'ont pas été communiqués.