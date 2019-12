Violente collision frontale à Templeuve: trois blessés à des degrés divers

Une violente collision frontale entre deux voitures s'est produite dimanche matin à Templeuve, dans l'entité de Tournai (Hainaut). Trois personnes ont été blessées à des degrés divers et admises dans trois hôpitaux de la région, a-t-on appris auprès des services de secours.



L'accident s'est produit dimanche, peu avant 8h du matin, le long de la rue des Combattants, au centre du village de Templeuve. Dans un virage, deux voitures sont entrées en collision frontale. Sous la violence du choc, les deux véhicules ont été détruits. Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur les lieux un Smur, trois ambulances et un véhicule de balisage. Trois des occupants des voitures ont été blessés à des degrés divers et pris en charge par les secouristes. Les victimes ont été admises dans les hôpitaux de Courtrai, Mouscron et Tournai.