Violente collision frontale entre Binche et Merbes-le-Château

Un grave accident s'est produit ce vendredi vers 17h entre Binche et Merbes-le-Château, dans la rue de Binche. Deux véhicules, une camionnette de type Berlingo/Partner et une Dacia, se sont percutés frontalement.

D'après notre correspondant local, un couple et un enfant se trouvaient dans la camionnette, tandis que la Dacia était occupée par deux jeunes femmes.

Les secours se sont déplacés en masse sur les lieux de l'accident. Cinq ambulances et deux SMUR sont intervenus. Les pompiers de Binche et Beaumont, sous les ordres du capitaine Wallart et du sergent Bail, ont procédé aux désincarcérations des victimes. Selon les informations de notre correspondant, elles sont toutes blessées gravement.

La route a été fermée à la circulation. Le parquet a désigné un expert pour descendre sur les lieux de la collision.

© Photos de Fabian Vanhove