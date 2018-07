Virginie a disparu à Tournai: l'avez-vous vue ?

A la demande du Parquet du Hainaut, nous diffusons l’avis suivant:

Le jeudi 19 juillet 2018 vers 08 heures, Virginie DANCOISNE, une femme âgée de 43 ans, a quitté son domicile situé à Tournai, Chaussée de Willemeau. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Virginie mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux mi-longs blond cendré et les yeux marrons.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ? Laissez vos témoignages via le formulaire suivant (ici) ou via le numéro gratuit 0800/30 300.