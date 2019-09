Voici des nouvelles du chaton sauvé sur le R5 près de Frameries: c'est une femelle et elle s'appelle Silky

Le chaton a été secouru le vendredi 30 août dernier. Quentin, sur sa moto, avait repéré le petit animal recroquevillé au beau milieu du R5 près de Frameries. Il s'était immédiatement arrêté, tout comme un autre automobiliste, Didier, pour sauver le chaton.



En cette fin de semaine, nous avons quelques nouvelles. Tout d'abord, sachez qu'il s'agit d'une petite femelle! Ensuite, le chaton a été prénommé Silky et a 8 ou 9 semaines, selon nos confrères de La Province. Silky n'a pas encore été adoptée, mais elle est bien en lieux sûrs.



Et en attendant son adoption définitive, la petite frimousse de Silky a fait le tour du monde. La vidéo partagée par Quentin, qui a toujours sa GoPro sur son casque, a été visionnée des centaines de milliers de fois, non seulement en Belgique, mais à travers le monde.