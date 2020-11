Le secteur culturel du Borinage a trouvé un moyen très original pour ne pas se faire oublier.

"Bonjour madame, livraison de pizzas à domicile", lance un homme à une dame venue lui ouvrir la porte à Quaregnon. C’est une livraison un peu particulière avec de la musique et une petite mise en scène digne d'un Roméo et Juliette.

A l'intérieur de la boîte, il n’y pas de pizza mais des jeux, des parcours de chasse au trésor, de découverte de la région et du contenu culturel. Il s’agit en fait d’une initiative très originale mise en place par six centres culturels de la région pour ne pas se faire oublier du public.

"C’est un fameux accueil, on ne s’y attendait pas"

"On ne peut plus accueillir des gens chez nous mais on n’est pas interdit d’aller chez eux. Donc on s’est inspiré des techniques utilisées par l’horeca en essayant de les adapter à nos métiers. C’est comme ça que le projet est né", explique Fleur Sizaire, directrice de la maison culturelle de Quargenon.

"C’est un fameux accueil, on ne s’y attendait pas", s’exclame en riant Christiane, qui a reçu cette visite matinale inattendue.

Ensuite, nos livreurs se rendent pour une autre commande dans une école primaire, sous le regard ravis des enfants et avec la complicité de leur institutrice.

En tout, 160 boîtes à pizzas seront livrées à la demande, au prix de 5 euros. Les prochaines livraisons sont prévues le mois prochain.