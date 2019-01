Voici le projet d’une asbl carolo pour permettre aux sans-abris de passer la nuit au chaud

C’est l’asbl "Du Pays Noir à La Lumière" qui réalise ce projet. L’association a construit un caisson isotherme destiné à accueillir les sans-abris.

Jusqu’à présent, les membres de l’association carolo distribuaient de la nourriture aux sans-abris. Aujourd’hui, ils vont plus loin puisqu’ils ont imaginé et réalisé un caisson isotherme assez grand pour abriter une personne. "Nous cherchions des solutions depuis deux mois pour pallier à l’hypothermie qui touche les SDF. Et elle est venue par le fruit du hasard, en trébuchant sur des plaques d’isolant", sourit Michaël Dethière, chargé de projet de l’asbl "Du Pays Noir à La Lumière".

"On s’est surtout concentré sur le poids, sur le fait que le SDF doit pouvoir le déplacer d’un point à un autre, et aussi sur le coût. C’est quelque chose qui n’est pas très onéreux (à la fabrication). On s’est aussi concentré sur le coefficient énergétique." Le chargé de projet a réalisé un test par -4 degrés. Avec une personne à l’intérieur, il faisait 16,5 degrés dans le caisson.





"Leur gros souci, ce sont les pieds"



Les membres de l’asbl ont également ajouté un élément supplémentaire pour la chaleur. "On a appris avec les gens de la rue que leur gros souci, ce sont les pieds. Ils ont froid aux pieds, ont les pieds mouillés. On a donc pris le même principe qu’un radiateur de maison. On a introduit de l’eau chaude à 67 degrés, 2,7 litres, dans un réseau de tuyaux. Cela va réchauffer les pieds, mais surtout donner un coup de boost en chaleur dans le caisson."

Le but de l’asbl est désormais de trouver des sponsors et de faire un appel aux dons, histoire de pouvoir construire d’autres caissons et de les prêter aux sans-abris durant l’hiver.