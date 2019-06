Vol à main armée à La Louvière: reconnaissez-vous cet homme?

À la requête du Parquet du Hainaut, division Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:

Le jeudi 13 juin 2019 à 18h00, un individu a commis un vol à main armée dans un commerce situé Chaussée de Redemont à La Louvière. L'auteur est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a le teint mat et une barbe naissante. Il portait des lunettes de soleil. Au moment des faits, il était vêtu d'un sweat à capuche jaune fluo de marque "Adidas" et d'un pantalon de training foncé. Il était en possession d'un sac-à-dos foncé.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.