Vol à main armée au magasin Carrefour Express à Charleroi: reconnaissez-vous ces braqueurs?

Le 28 juillet 2015 vers 08h15, quatre individus ont commis un vol à main armée au magasin Carrefour Express situé avenue Elisabeth à Charleroi.

Les quatre auteurs sont d’origine africaine.



Le 1er auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m65. Il portait un sweat à capuche gris clair avec l’inscription « Chelsea » sur la poitrine.







Le 2ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m80. Il portait un sweat à capuche foncé.

Le 3ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence mince. Il portait un sweat à capuche clair et un sac en bandoulière à carreaux noirs et blancs.







Le 4ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il portait un sweat à capuche rouge.

Si vous reconnaissez ces individus ou si avez des informations sur ces faits veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.