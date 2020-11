Vol à main armée dans un magasin à La Louvière: reconnaissez-vous ces suspects?

À la requête du parquet du Hainaut, division Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le 22 août 2020 vers 18h50, deux individus ont commis un vol à main armée dans un magasin situé Chaussée de Mons à La Louvière.

Le 1er auteur est âgé entre 25 et 35 ans. Il est de corpulence mince et a une barbichette. Au moment des faits, il portait un pantalon de training gris, une veste noire à capuche et un bonnet noir avec l'inscription bicolore "YMCMB". Il était en possession d'une réplique d'une arme longue.

Le 2ème auteur est âgé entre 25 et 35 ans. Il et est de corpulence mince, a les cheveux châtain clair et une barbe.

Au moment des faits, il portait un pantalon de training kaki, une sweat à capuche foncé avec une doublure blanche molletonnée et l'inscription blanche "GASOLINE-INDUSTRY" et une casquette noire.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 30 novembre ?