Vol à main armée dans un magasin "Dreambaby" à Meslin-l’Evêque: avez-vous vu cet homme?

Le 28 décembre 2018 vers 18h45, un vol à main armée a été commis par quatre individus dans le magasin "Dreambaby" situé Chaussée de Bruxelles à Meslin-l’Evêque. Trois auteurs ont été interpellés par les services de police. Le quatrième auteur, celui qui faisait le guet, n’a pas encore été identifié.



Il est de corpulence robuste. Au moment des faits, il était vêtu d’un sweat à capuche gris clair de marque "Nike", d’un jean bleu clair et de baskets claires. Il dissimulait son visage avec une écharpe de type "Burberry".





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.