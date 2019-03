Vol à main armée dans une pharmacie de Châtelet: avez-vous vu ces deux individus? (photos)

Le mercredi 14 novembre 2018 vers 17h30, un vol à main armée par deux auteurs masqués a été commis dans une pharmacie située rue de Couillet à Châtelet.

Le premier auteur était armé. Il est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence mince. Au moment des faits, il portait un pantalon gris, un pull gris, des baskets foncées et un bonnet noir bordé d’un motif léopard et des inscriptions blanches.





Le second auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une veste kaki à capuche avec un dessin de serpent et l’inscription "Chrome" apposés dans le dos et des baskets blanches.

Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.