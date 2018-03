Vol de carte bancaire et escroquerie à Mons: avez-vous vu ces deux femmes?

À la requête du Parquet de Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Dans le cadre d'un dossier de vol de carte bancaire et d'utilisation frauduleuse de celle-ci, les services de police cherchent à identifier ces deux femmes.

La 1ère auteure est âgée d'une vingtaine d'années. Elle est de corpulence forte et a de longs cheveux foncés. Elle portait un pantalon noir, une veste claire et un béret foncé.

La deuxième auteure est plus âgée que sa comparse. Elle est de corpulence mince et a les cheveux foncés.

Si vous reconnaissez ces auteures, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.