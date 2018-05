Vol inattendu à Lobbes: la cloche de 700 kg de l'église de Mont-Sainte-Geneviève a disparu

C'est un vol assez inattendu qui a eu lieu ce week-end à Lobbes, dans la province du Hainaut. Une cloche de plus de 700 kilos était entreposée dans les bâtiments communaux. Elle faisait partie de l'église de Mont-Sainte-Geneviève qui avait été incendiée.

Problème: depuis ce week-end, la cloche est introuvable. Elle s'est volatilisée, comme l'explique Steven Royer, échevin du patrimoine de la commune de Lobbes.

"Suite à cet incendie, on a pris différentes précautions. Afin que la cloche soit en sécurité, nous avions fait le choix de l'entreposer dans un hangar communal. Et il s'avère que ce week-end, le bourgmestre a vu que le portique qui entoure la propriété où se situe le hangar communal était ouvert et c'est là qu'il a constaté que le cloche avait disparu", indique l'échevin à Bel RTL.





"Ça demande un dispositif important"

Avant d'ajouter: "Elle faisait un poids de 710 kilos donc ça demande un dispositif important. En plus, il n'y a pas vraiment de traces d'effraction donc ça veut dire qu'ils étaient quand même bien organisés et qu'ils ont mis des moyens afin de déplacer cette cloche".

En mai 2016, un incendie s'était déclaré au sein de l'église de Mont-Sainte-Geneviève. Les dégâts matériels furent importants malgré l'intervention des pompiers. L'église de Mont-Sainte-Geneviève avait été construite au 16e siècle.