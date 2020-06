Vous passez vos vacances en Belgique? Voici comment la maison du Pays des lacs veut vous faire découvrir la région

Vous serez sans doute plus nombreux cette année à rester et à voyager en Belgique… Pourquoi ne pas découvrir la région du pays des lacs de l'Eau d'Heure. Pour attirer les touristes, la maison du tourisme du pays des lacs s'est dotée d'un nouvel outil: un travel truck, une camionnette 100% électrique qui sillonnera dans un premier temps les marchés de la région. C'est une première en Wallonie.



Avec la du crise covid-19, le secteur touristique se réinvente avec une offre locale et de proximité. L'idée est d'aller vers le public avec cette camionnette électrique qui a été customisée. Elle est équipée d'une photobox pour que les gens puissent se prendre en photo, les clichés sont alors envoyés sur leur adresse email, ce qui permet de garder un souvenir de leur passage et de les tenir au courant de l'évolution de l'offre touristique dans la région.



Il y aussi un frigo qui permettra de faire déguster des produits locaux. L'objectif est aussi d'inviter un artisan de la région qui pourra parler de sa passion.



La maison du tourisme du pays des lacs couvre un territoire de 19 communes à la fois sur la province de Hainaut et de Namur. Une région qui attire en moyenne 835 000 visiteurs par an, dont la moitié passe par les lacs de l'Eau d'Heure.