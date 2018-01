Wendy, bloquée sur le Ring 3 de Charleroi: "Je ne sais pas où je suis, je ne vois plus les panneaux de signalisation"

Wendy Deverchin, travaille chez un grossiste dans le secteur des fruits et légumes. Ce mardi matin, c'est la galère pour se rendre sur son lieu de travail situé à Marcinelle, dans la province du Hainaut. Immobilisée dans son véhicule sur le Ring 3, la jeune femme est dans le brouillard complet. Un incendie s'est déclaré dans une ferme, située à proximité du Ring 3. Et ce incident provoque un énorme dégagement de fumée. Cela s'ajoutant au brouillard matinal, les automobilistes circulant sur le Ring 3 ont été tout à coup plongés dans le brouillard total. Immobilisée dans cette situation de visibilité réduite, Wendy, a déclenché le bouton orange alertez-nous pour nous signaler la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait: "Arrêt total sur le Ring 3 et visibilité très réduite".

>CARAMBOLAGE SUR LE RING 3 DE CHARLEROI

Alors qu'elle met d'habitude 15 minutes, cela faisait 40 minutes qu'elle attendait sur place dans sa voiture, quand nous l'avons contactée. "Je suis bloquée. Il y a une épaisse fumée blanche. Cela sent l'odeur de brûlé. J'ai vu une dizaine de camionettes de pompiers. On est bloqué. On ne voit rien sur la route. Il faut être extrêmement vigilant. J'écoute les informations trafic", me confie-t-elle. Sur sa localisation exacte, la jeune femme ne sait pas grande chose: "Je ne vois rien. C'est le brouillard le plus complet. Je ne vois plus aucun panneau de signalisation. On ne voit même plus les poteaux électriques. Et il y a quelques minutes, c'était très très impressionnant. Je ne voyais même plus la voiture devant moi. "