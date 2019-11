Willy sous le choc: il a tenté de secourir William, tué sur le parking de l'Aldi à Tertre

Willy, boucher, était en train de travailler dans son magasin quand il a appris par sa clientèle qu'un drame s'était produit sur le parking de l'Aldi à Tertre (Saint-Ghislain). William, père de famille de 51 ans, était en train d'agoniser suite à une bagarre. "On a essayé de donner les premiers secours et tout. C'est un petit chaud quand même", raconte Willy.



Willy raconte comment il a tenté d'aider ce père de famille, qu'il connaissait : "On l'avait mis sur le côté pour qu'il puisse respirer parce qu'il ne respirait pas bien. On a attendu que l'ambulance arrive et là on a donné des soins, on a essayé d'aider au mieux. J'ai dû faire le massage cardiaque, à la demande des ambulanciers."



Visiblement très touché, Willy s'interroge sur ce fait choquant qui s'est produit ce mercredi à côté de son lieu de travail : "On ne se pose pas mal de questions… Il n'y a plus de limite. Ça devient un monde de fous !"

William Guichart, qui a trouvé la mort mercredi soir, sera inhumé le 13 novembre au cimetière de Warquignies (Colfontaine). De très nombreux hommages, notamment de la communauté sportive locale, ont été rendus à la mémoire de la victime.