Yassir, Ala Eddine et Radouane: trois HÉROS ont sauvé une dizaine d’habitants d’un incendie à Fontaine-L’Évêque (vidéo)

Trois jeunes hommes ont sauvé plusieurs habitants d’un incendie à Fontaine-l’Eveque dimanche soir... Ils sont revenus ce matin sur les lieux et ont expliqué leurs gestes.



Dimanche soir, les jeunes passaient devant la pizzeria de Fontaine-L’Evêque. Ils ont eu les bons réflexes, pour sauver une dizaine de vies, dont celle d’Antonio. "Merci pour ce que vous avez fait. Sans vous, il y aurait eu des victimes", dit Antonio aux jeunes hommes.



"Évacuer les gens par n'importe quel moyen"



Yassir explique : "A partir du moment où on a vu les lumières, notre seule responsabilité c’était d’évacuer les gens par n’importe quel moyen". "Il en faudrait plus des comme vous!", commente Antonio. "Avec plaisir", répond Yassir, touché.



Sur les images tournées hier vers 2h du matin, on voit les jeunes se démener pour sortir les habitants du bâtiment en feu. Dans un premier temps, ils crient et klaxonnent. "C’était l’instinct", se souvient Yassir : "Dès qu’on a vu qu’il y avait des personnes, ça a été l’instinct de survie. Il fallait les évacuer par n’importe quel moyen. On a fait notre possible. On a crié. On a jeté des extincteurs, à partir de la chaussée. On a vu juste, on a visé le carreau, ça les a réveillés."



Un peu de hasard, beaucoup de courage



Bien sûr, les fontainois ont pensé au pire. Ils ont agi, sans paniquer et sans attendre les secours.

"Il y a peu de gens qui l’auraient fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent et peu qui agissent. Eux, ils n’ont écouté que leur instinct et ça c’est inestimable. Ah oui, ce sont des héros ! Bien sûr ! Sans eux, on aurait parlé d’une autre histoire et pas de celle-ci", témoigne Antonio d’ermilio, le propriétaire du restaurant.



Face à tout cela, le groupe d’amis reste humble. "C’est le destin, que nous soyons passés par là… C’est, on va dire, une chance. Le plus important, c’est que les personnes soient sorties. C’est magnifique. On est content. On est très content", résume Yassir.



Le hasard a peut-être joué un rôle, mais leur courage a certainement été déterminant.