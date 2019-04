Les aviez-vous repérés? Voici les poissons d'avril publiés dans la presse belge francophone

C'est connu, le premier avril, on fait des blagues. La plupart du temps, on accroche des poissons dans le dos de ses collègues. Comme chaque année, les différents quotidiens et médias du pays sot allés plus loin en inventant quelques informations insolites. D'autres, dont RTLINFO, ont choisi de ne pas relayer de poisson d'avril.

Comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas de poisson d'avril sur la page de RTLINFO en ce 1er avril. Les différentes rédactions ont décidé qu'en cette période de fake news et d'informations manipulées, il n'était pas envisageable de publier une histoire inventée. Décision partagée par le quotidien francophone Le Soir, et aussi, la chaîne publique néerlandophone, VRT.

D'autres ont choisi de se laisser tenter par la tradition, comme L'Avenir. La rédaction a décidé de surfer sur la vague de l'écologie et propose donc huit nouvelles mesures qui permettraient de sauver la planète. Parmi elles, l'interdiction des véhicules d'avant 2015. Mais aussi l'invention de trains propulsés à l'énergie humaine ou encore la limitation du temps passé sur les réseaux sociaux à 24 minutes par jour pour réduire l'utilisation d'électricité.

Les étudiants qui manifestent chaque semaine dans nos rues ont inspiré la rédaction de La Libre. C'est donc un vaste plan climat qui aurait dû entrer en application ce matin dans les écoles. La ministre Marie-Martine Schyns aurait pris des mesures en urgence. Comme interdire aux enfants qui habitent à moins de six kilomètres de venir en voiture à l'école. Et puis fin du chauffage à tout va dans les classes. La température maximale des chaudières se verrait bloquée à 15 degrés.

La RTBF a choisi de consacrer un poisson d'avril sur le célèbre Tour de France. On le sait, le départ de la Grande Boucle sera donné de Bruxelles. Mais là, les 21 étapes du Tour auraient lieu en Belgique. Sans vraiment donner d'explications de la part des organisateurs.



Flandre et Wallonie au centre des poissons d'avril

Totalement dans l'actualité de ce week-end, la rédaction de la Dernière Heure s'est inspirée du changement d'heure amené à disparaître en 2021. Et notre pays serait coupé en deux car la Flandre aurait choisi l'heure d'hiver tandis que la Wallonie militerait pour l'heure d'été... Il serait donc possible de regarder le RTLINFO de RTL-TVI à 19 h à Waterloo et le revoir à 20 h du côté de Hal.

Pour Le Vif, nos voisins du nord de la frontière linguistique seraient prêts à tester la conduite à gauche. Au programme, suppression de la priorité de droite. Le tout, expliqué par Siegried Van de Links (NDLR : gauche en néerlandais).