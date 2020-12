"A Welkenraedt-Eupen, un hélicoptère de police tourne depuis plus d'une heure": que s'est-il passé la nuit dernière ?

Pourquoi un hélicoptère de la police fédérale a-t-il survolé la nuit dernière la région d’Eupen, capitale de la communauté germanophone ?

"A Welkenraedt- Eupen, un hélicoptère tourne depuis 30 minutes et dans une rue mitoyenne il y a des policiers armés", signale Jennifer peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi via notre bouton orange Alertez-nous.

"Un hélicoptère de police tourne depuis plus d''une heure au-dessus de Welkenraedt et Lontzen", témoigne également une trentaine de minutes plus tard Olivier.

La police fédérale confirme ce vendredi matin qu’un hélicoptère de la police fédérale a été demandé "en appui à Eupen dans le cadre d’une enquête judiciaire", sans pouvoir apporter plus de précisions.

"L’un des occupants lui aurait montré une arme"

Le commandant Daniel De Nève, en charge de la police des autoroutes à Battice, donne quelques informations supplémentaires. "Nous avons d’abord été appelé pour un accident sur l’autoroute E40 près d’Eupen. Une camionnette s’est retrouvée sur le flanc. Un conducteur qui passait par là s’est arrêté pour savoir s’il pouvait porter secours. Il semblerait que l’un des occupants lui a montré une arme", indique le policier.

"Ensuite, le conducteur et le ou les occupants ont visiblement pris la fuite à pied", ajoute le commandant.

Un hélicoptère et des maîtres-chiens pisteurs

La police s’est donc rendue sur place. Pour rechercher les fuyards, elle a demandé l’appui de l’hélicoptère de la police fédérale doté d’une caméra thermique ainsi que des maîtres-chiens pisteurs. "Mais, à ma connaissance, il n’y a pas eu d’arrestation", confie le policier.

Pour le moment, le parquet d’Eupen n’a pas communiqué à ce sujet.