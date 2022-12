"C'est la plus belle période de l'année": une famille de Trooz va fêter Noël pour la première fois chez elle depuis les inondations

Pour certaines personnes, le réveillon a une saveur particulière cette année. C'est le cas de plusieurs foyers à Trooz. La commune avait été très touchée lors des inondations de l'été 2021. Ce samedi, nous avons rencontré une famille qui s'apprête à fêter son premier Noël dans sa maison rénovée.

Le sinistre était total dans cette habitation. Aujourd'hui, les cadeaux sont au pied du sapin. Mélissa et ses deux filles ont préparé la table pour ce samedi soir. Dans certains coins de la maison, on peut voir qu'il reste encore du travail pour la rénover.

"C'est notre premier Noël. Pour nous et surtout les enfants, c'est très important. C'est la plus belle période de l'année. Les décorations sont là, et recevoir la famille fait énormément plaisir", confie Mélissa. "Il y a encore un petit peu de travail, mais on relativise, on patiente."

Cette patience est le point commun de nombreux sinistrés qui ont vécu ces inondations. Pour elles, passer Noël dans des habitations encore en rénovation est un plaisir non dissimulé.