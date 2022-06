"C'est totalement inacceptable": polémique à Huy où le PS a remis un prix à des élèves dans deux écoles

Les élèves reçoivent leur résultat scolaire cette semaine, mais certains ont également reçu des prix. C'est le cas notamment dans deux écoles à Huy (province de Liège), où des élèves ont reçu le prix... du parti socialiste. L'opposition parle de propagande politique dans les écoles.

L'objet de la polémique : un bon d'achat de 20 euros dans les libraires de la région. Décerné par l'USC, l'union socialiste communale de Huy à certains enfants méritants. De la propagande selon l'opposition. Rodrigue Demeuse, conseiller communal à Huy (Ecolo), explique: "C'est totalement inacceptable. On ne peut pas tenter d'influencer politiquement les enfants pour le compte d'un parti politique en distribuant des cadeaux."

Ce à quoi répond Benjamin Van Hulle, président de l'Union Socialiste Communale (USC) de Huy: "Si nous avions voulu faire de la propagande, nous aurions tiré un bon clairement identifiable, avec un logo. Il ne s'agit pas du tout de cela. Au dos de l'enveloppe, il y a une petite inscription à destination du libraire pour sa facturation."

On doit absolument faire cesser ces pratiques

A Huy, le sujet ne laisse pas indifférents les citoyens. De son côté, l'USC se défend et rappelle que cela fait plusieurs années que le prix existe. Benjamin Van Hulle précise: "Ce prix comme d'autres, date d'une cinquantaine d'années." Rodrigue Demeuse rétorque : "Il y a vraiment un problème. On doit absolument faire cesser ces pratiques. On n'a toujours pas compris qu'on ne faisait pas de la politique aujourd'hui." Pour sa part, la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, a saisi une commission liée au respect du pacte scolaire. Une décision est attendue.