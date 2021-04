"Coups de feu à Bressoux": une personne est décédée à Liège ce vendredi, une vingtaine de jeunes interpellés

Plusieurs personnes ont contacté la rédaction de RTL info ce vendredi après-midi. "Coups de feu à Bressoux entre 16h30 et 17h30", nous écrivent-elles. "3 x 12 coups de feu à Bressoux. Hélico et police non stop. Que se passe-t-il?", s'interroge un témoin à 18h.

La police a confirmé l'information. "Une altercation entre plusieurs personnes a eu lieu avenue de Nancy. Une personne a été gravement blessée. Elle est malheureusement décédée. Deux autres personnes sont blessées. Un périmètre de sécurité été établi autour du lieu des faits. A ce stade, nous ne disposons d'aucun élément supplémentaire. Les auteurs sont recherchés", indique la police de Liège, qui précise qu'il s'agit d'une altercation entre deux bandes rivales. Un dossier judiciaire est ouvert.

Selon notre journaliste sur place, le dispositif policier est important, un hélicoptère est déployé ainsi qu'une autopompe. Les policiers sont à chaque coin de rue, et lourdement équipés. Le quartier est cadenassé et il y a beaucoup de mouvements du côté du barrage de l'île Monsin. Dans cette zone, selon nos informations, des combis de police ont embarqués de nombreux jeunes vers 19h30, ce qui conforte l'hypothèse du règlement de compte entre bandes rivales. D'après la police, 28 arrestations ont eu lieu en soirée.



