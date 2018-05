"Est-ce normal que cet avion tourne en rond au dessus de l’aéroport de Liège?": il s'agissait d'un entraînement de pilotes

"Un avion n'arrête pas de voler à basse altitude depuis un bon moment", nous envoie Jonathan, joignant une capture d'écran du site flightradar24. "Déjà 5 fois au dessus de Montégnée", commente-t-il via le bouton orange Alertez-nous. "Est-ce normal que cet avion tourne en rond au dessus de l’aéroport de Liège ?", demande Chris, ayant constaté la même chose via un autre site qui permet de suivre les vols en temps réel, flight tracker.

Comme l'indique ce dernier site, l'avion est un Airbus de la compagnie Air Belgium. Son porte-parole, Nicolas Boulart, nous explique qu'il s'agit d'un exercice de "touch and go", une séance d'entraînement pour les pilotes de la compagnie: "Ils arrivent sur la piste et repartent immédiatement. Cela permet de gérer un atterrissage et un décollage".

"En tant que nouvelle compagnie aérienne, on engage des pilotes expérimentés, mais ils doivent s'habituer aux A340. Au fur et à mesure qu’on aura de nouveau pilotes, forcément cela nécessitera leur formation, et ce genre d’exercices devra être fait", commente encore le porte-parole.

Ces exercices se déroulent l'après-midi, une plage plus calme au niveau des atterrissages et décollages. Des exercices du genre avaient déjà été organisés lors de l'arrivée des A340, à l'aéroport de Charleroi. "L'avantage à Liège, c’est qu’il y a moins de trafic que dans d’autres aéroports, il se prête vraiment bien à ces exercices".