FIn des grosses perturbations ferroviaires en région liégeoise: les retards devraient se résorber petit à petit

Ce matin, sur le coup de 5h, Natalino, navetteur de la SNCB depuis 11 ans a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler que le trafic ferroviaire était très perturbé en région liégeoise: "Il fait froid et il n'y a plus aucun train". Contacté par téléphone, il nous explique: "Je devais prendre mon train à 4h51 en direction de Bruxelles et il a été annulé et le deuxième qui était annoncé avait 40 minutes de retard. Pour couronner le tout, il fait très froid ce matin. Ce qui rend l'attente plus pénible."

Heureusement, Natalino a pu finalement contacter un collègue qui se rendait justement à Bruxelles en voiture ce matin. Les deux policiers ont fait du covoiturage.



Grosses perturbations sur le rail liégeois

Un problème d'alimentation sur la ligne 36 reliant Liège et Ans occasionnait des perturbations du trafic ferroviaire jeudi matin, a communiqué à Belga la porte-parole du gestionnaire d'infrastructure Infrabel, Elise Preaux. La raison du problème était un isolateur défecteux à Ans.





Vers 8h30, la circulation a repris normalement sur la ligne 36 reliant Liège et Ans. Des retards sont encore à prévoir, mais ils seront résorbés en cours de journée.