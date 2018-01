Important incendie dans le zoning des Hauts-Sarts à Herstal: "Les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres"

Plusieurs témoins nous ont fait part d'un "important incendie" ce mercredi midi dans le zoning des Hauts-Sarts, en province de Liège. Il s'agit de l'usine Emubel, un producteur de liants routiers (bitume, etc.).

"Je ne sais pas ce qui est en train de brûler, mais il y a d'importants dégagements de fumée", nous précise l'un des témoins. "C'est impressionnant", ajoute un autre témoin. "Les flammes sont visibles à plusieurs kilomètres", nous dit encore Isabelle, "depuis Cheratte".





Une personne légèrement intoxiquée



D'après les informations des pompiers de Liège, l'incendie a été maîtrisé vers 13h45, mais les opérations se poursuivaient sur place. Selon les premiers éléments, il n'y a pas de blessé, mais une personne a été légèrement intoxiquée.





Des axes fermés, riverains et travailleurs invités à rester à l'intérieur



Selon des informations transmises aux entreprises du zoning, la rue Hermée devrait être fermée à la circulation durant le reste de la journée de ce mercredi, tout comme la sortie de Hermée. Il est donc conseillé d'emprunter des itinéraires alternatifs pour rejoindre l'autoroute (via la zone 3 avec le rond-point de l'Avion), surtout pour les camions.



Même si les fumées ne semblent pas toxiques, il est conseillé aux travailleurs et riverains de rester à l'intérieur.













Photos envoyées via Alertez-Nous