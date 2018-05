"J'ai vu une femme pleine de sang, elle pleurait, son fils avait été touché par le tueur"

Notre journaliste Samuel Ledoux a interrogé un homme qui a été témoin des scènes violentes de ce matin. "J'ai vu le tueur rentrer dans l'école, on m'a fait évacuer mon véhicule", dit-il. Ce qui suit est extrêmement douloureux: "J'ai vu une femme courir qui disait que son fils avait été touché par une balle dans sa Ford Fiesta et on a couru ensemble. Elle rapportait son TFE (Travail de fin d'études) à son école. Son fils était en sang. Elle n’a rien pu faire", a-t-il déploré. Quant au tireur, "il avait deux armes en main et il courait", a-t-il dit.