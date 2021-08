"J'y ai échappé belle": un mois après les inondations, des sinistrés retrouvent leur habitation

Il y a un mois après, des inondations touchaient durement une partie de la Belgique. Pour les sinistrés, la page est loin d’être tournée.

Dans son appartement à Ensival, Léon a eu 30 centimètres d'eau au premier étage. "J'y ai échappé belle. Je pense aux victimes qui ont eu moins de chance que moi. Je suis en vie mais des gens ont péri. Je pense à eux", souffle-t-il.

Même scénario pour Jacques, un autre sinistré que nous avons rencontré. Il lui a fallu attendre un mois avant de rentrer chez lui après le feu vert d'un expert en stabilité. À l'intérieur, le spectacle est difficile. "On s'y attendait. On a presque rien perdu par rapport à certains qui n'ont plus rien. J'estime que j'ai récupéré les deux tiers de mon habitation", nous confie-t-il, la gorge nouée.

Jérôme, lui, prend les choses en main lui-même. Tout le plâtre de sa maison a été arraché par les flots. Avec son épouse, ils vivent désormais à l'étage. "À l'étage, tout va bien. C'est compliqué quand on redescend pour prendre une douche ou un café de voir qu'il n'y a plus rien", souligne-t-elle. "On sent l'humidité qui nous prend à la gorge. Ça, c'est un peu plus compliqué", ajoute Jérôme.