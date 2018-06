"Je cours pour Cyril": une centaine de joggeurs vont rendre hommage au jeune homme tué lors de l'attentat à Liège

Une centaine de participants au jogging de Verviers devraient y courir en mémoire de Cyril Vangriecken, jeune homme de 22 ans tué lors de la fusillade de Liège. Une course pour lui rendre hommage mais aussi faire parler du "fond Cyril Vangriecken". Il a été lancé à l'initiative de l'asbl Enseignons.be, sollicitée par des professeurs de la Haute Ecole de la Ville de Liège ou le jeune homme effectuait ses études.

La course de 5 km débute à 13 heures tandis que celle qui s'étend sur 13 km commencera à 14h30.

L'équipe qui courra pour Cyril sera composée de professeurs et d'étudiants des filières pédagogiques de la province de Liège. Mais tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à l'hommage.

Les coureurs porteront en hommage du blanc et un autocollant avec une photo de Cyril. L'objectif était de transformer le drame en quelque chose de positif.





"Si on veut changer les choses, il faut y être"



"On peut s'émouvoir et s'engager sur les réseaux sociaux, sur internet. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que les actes. Si on veut changer les choses et poser un acte concret, il faut y être. On ne demande pas aux gens de se rassembler et poser des ballons. On leur demande de venir courir, donner de leur personne et mouiller la chemise", confie Jonathan Fischbach, porte parole de l'asbl Enseignons.be, au micro de Guillaume Fraikin pour Bel RTL.

Le fonds a été en partie alimenté par les volontaires du soutien scolaire d'Enseignons.be. Ils ont offert leur défraiement à la cause. Le fonds sera réalimenté chaque année. "Si nous réussissons à réunir une centaine de coureurs, plus toutes les personnes qui viendront nous encourager, ce sera une démarche très forte pour symboliser le lancement de ce fond qui profitera aux étudiants d'origine modeste", conclut le porte-parole.