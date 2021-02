Il a fait - 10 degrés cette nuit et l'alerte au froid de l'Institut Royal de Météorologie (IRM) reste en vigueur jusque samedi. Les températures resteront dans le négatif en journée sur tout le territoire et ce sera le cas pour toute la semaine.



Les personnes sans-abri sont les premières victimes de la chute des températures. Richard vit dans la rue. Il s'est rendu au relais social de Liège pour ne pas passer la nuit dehors. Il a accepté de nous parler de sa situation. "Je me retrouve à la rue, car j'ai ma baraque qui a cramé. Le temps de réparer la maison... Je ne sais pas si je pourrais la relouer. C'est ma deuxième nuit ici (au relais)", a expliqué le Liégeois.

On fait ce qu'on peut pour cicatriser les bobos

"Hier, j'ai dormi dehors avec un copain. On a logé dans un building. Il y a un homme qui habite à l'étage. Il nous a descendu une bouteille de whisky qu'on a bu. C'était de l'antigel quoi", a ajouté l'homme. "Si je ne dois pas aller dormir dans un parking, je peux m'estimer heureux. Sinon, dans le pire des cas, je caillerais des billes dehors", a-t-il confié.

Ce n'est pas la première fois que l'homme se retrouve à la rue. Il a déjà vécu cette situation durant quelques mois. "Quand j'ai perdu ma femme, j'avais laissé les maisons pour mes enfants et je me suis retrouvé dehors. Quand on a une déception amoureuse, ce n'est pas toujours évident. On fait ce qu'on peut pour cicatriser les bobos", a lancé Richard.

Avec ces conditions toutefois, la ville de Liège, le relais social et le CPAS ont uni leurs forces pour ne laisser personne à la rue, malgré le contexte sanitaire qui limite les conditions d'accueil. "Il n'y aura pas de refus. On a des partenaires supplémentaires qui se sont proposés dont l'Armée du Salut par exemple qui va offrir 14 lits supplémentaires. On peut, de cette façon, offrir la même capacité d'accueil qu'en période normale (hors Covid ndlr)", nous précise-t-on.

Plus de lits de la Croix-Rouge pour les SDF à Bruxelles

À Bruxelles, la Croix-Rouge a augmenté la capacité d’accueil de ses deux centres de 20 places chacun (rue de Trêves et Hôtel Saint-Nicolas). "Nous continuons et intensifions les maraudes avec 13 sorties/semaine", a précisé la porte-parole de l'ONG. L'accueil en journée au centre de distribution de repas (canal de Bruxelles) a aussi été élargi.