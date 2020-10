"Je suis lacquemant": Steve crée une cagnotte en ligne pour les forains liégeois

La Foire de Liège, puis la foire à un euro de Statte-Huy annulées: après l'annulation de la Foire du Midi, les forains payent un lourd tribut aux mesures de restriction anti-covid.

Cependant, depuis plusieurs jours, les marques de soutien aux forains se sont multipliées sur les réseaux sociaux. "Je suis lacquemant", "Vous allez nous lacquemanquer", des jeux de mots sympathiques mais aussi des diatribes de colère ou d'agacement.

Steve Feltes, un comptable liégeois de 35 ans, en a eu un peu ras-le-bol de ces messages qu'il estime trop stériles: il a voulu aller plus loin en lançant une cagnotte en leur faveur sur leetchi.com: "Je l'ai lancée hier/mercredi, vraiment sur un coup de tête", raconte-t-il à notre journaliste Lionel Solheid. "De toute façon, cet argent, nous étions sensés leur donner, on aurait dû le dépenser sur les attractions, aux food-trucks, etc. C'est en quelque sorte de l'argent qui leur revient. Autant faire un geste, et puis bon, cette annulation, nous Liégeois, ça nous marque tous".

Steve espère que les gens se montreront solidaires, même si d'autres secteurs sont aussi marqués par cette crise. Il n'a d'ailleurs pas fixé d'objectif chiffré: "Le site propose de reverser l'argent sur un compte à la fin de l'opération, mais il faut absolument que cela leur revienne directement, donc je pense que je vais me mettre en contact avec la ville de Liège ou avec le président des forains, pour que cela se concrétise".

L'appel aux dons se terminera le 15 novembre, date symboliquement choisie par Steve pour correspondre avec la fin de la Foire de Liège.