"Je vais te mettre ma canne sur ta gueule": les pompiers de Verviers, de plus en plus souvent agressés, seront soutenus par le Parquet

La décision est rarissime. Désormais, le commandant des pompiers de Verviers impose à ses hommes de déposer plainte lorsqu'ils subissent des agressions verbales ou physiques au cours de leurs interventions. Ce type d'agressions envers les hommes du feu et les ambulanciers est en effet en hausse constante.

Exemple: il y a quelques semaines, lors d'une intervention banale à Verviers, Philippe, pompier, a eu chaud. L'homme qui a appelé les secours pour la deuxième fois durant la nuit est en état d'ébriété et violent.

Le pompier décide d'appeler la police. "Il se relève, il me menace. Ce gars se promène avec une canne en fer. Et il me dit: 'Je vais te mettre ma canne sur ta gueule'. Et il la lève. Elle passe tout près de moi. Quand la police arrive, il est à terre. Il me dit alors: 'Toi, je vais te retrouver et te mettre une balle dans la tête'", a expliqué Philippe dans le RTL info 19h.

Une plainte a été déposée. Et c'est désormais ce que devront faire tous les services de secours. Car les chiffres sont là: 8 agressions sur les services de secours lors des 6 derniers mois. C'est une grosse augmentation.

Le parquet va traiter chacune de ces plaintes pour sensibiliser la population, car le code pénal prévoit des circonstances aggravantes.