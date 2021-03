"Nous sommes passés par le centre de Tilff en voiture. La place était noire de monde, sans masque. Honteux", nous écrit Gaëlle via le bouton orange Alertez-nous. Selon nos informations, un rassemblement s'est tenu ce samedi à Tilff en province de Liège. Au plus fort de la fête, il y avait entre 300 et 400 personnes, principalement des jeunes. Un peu plus tard, la situation s'est régularisée.