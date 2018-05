D'importantes chutes de grêlons et de violents orages provoquent de nombreux dégâts en région liégeoise (vidéo)

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé d'importantes chutes de grêlons ce mercredi soir en région liégeoise.

"De très grosses chutes de grêlons comme des billes à Jemeppe-sur-Meuse, prudence!", a prévenu Léopold qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

"Le ciel est tombé sur notre tête. Regardez ces grêlons", indiquait de son côté Jessica.



Les orages provoquent de nombreux dégâts en région liégeoise

De violentes intempéries ont en effet provoqué de nombreux dégâts dans le centre de Liège et ses alentours. A 20h30, les pompiers de Liège avaient déjà effectué une quarantaine d'interventions. Une soixantaine sont encore en attente.



Une pluie diluvienne s'est abattue mercredi en fin d'après-midi sur l'ensemble de la région liégeoise, et plus particulièrement sur Seraing, Herstal, Flémalle et au centre-ville de Liège. Très vite, elle a été accompagnée par de violents orages qui ont causé de nombreux dégâts dans les habitations et les voiries.

Plusieurs routes et caves étaient inondées. Des coulées de boue se sont également formées, tandis que des arbres ont été déracinés, provoquant l'encombrement de la voie publique. Des dégradations qui ont retenu l'attention des hommes de feu liégeois pendant plusieurs heures et vont encore les solliciter pendant la soirée.

Photo envoyée par Jessica

Photo envoyée par Fabio à Oupeye





"Grêlons à Engis" (photo de notre journaliste Frédéric Delfosse)

Photo envoyée par Christel du côté de Flémalle





Photo de la maison de Cédric à Flémalle





"Catastrophe à Hermalle-sous-Huy (Engis)", nous écrit Claude





Inondations à Tilleur Saint-Nicolas (photo envoyée par Alexandre)





"Suite aux intempéries, les rues ainsi que le terrain synthétique de Villers-le-Temple sont sous eaux", indique Loris





"Un violent orage s'est abattu sur Nandrin" (photo envoyée par Loïc)

L'IRM lance un avertissement

Des averses orageuses sont attendues mercredi soir dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. "Par endroits, des précipitations abondantes, de la grêle et de fortes rafales seront possibles", prévient l'Institut royal météorologique (IRM).



Pour ces trois provinces, l'IRM a fait passer son alerte de jaune à orange, ce qui signifie que les orages pourront être "violents et bien organisés dans une ou plusieurs régions. Des fortes averses, des averses de grêle et/ou des violentes rafales peuvent être générées dans ces situations orageuses". En région liégeoise, les orages sont déjà arrivés en fin d'après-midi.



Les prévisions météo

Cette nuit, encore des averses possibles surtout sur la moitié sud-est du pays. Progressivement, la tendance aux averses diminuera et il s'en suivra un temps sec sous une nébulosité variable. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent de nord sera modéré.

Vendredi, de l'air polaire sera envoyé vers nos régions et de ce fait, les maxima se cantonneront à 16 ou 17 degrés dans le centre sous une nébulosité variable à abondante. Dans l'après-midi, il y pourrait y avoir davantage d’éclaircies sur la moitié sud du pays. Le vent de nord sera modéré et à la mer parfois assez fort.