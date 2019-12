"Le niveau de la Meuse est descendu d'un mètre!" : voici ce qu’il s’est passé cette nuit à Liège

"Que se passe-t-il à Liège, le niveau de la Meuse est descendu d'un mètre!", s’est inquiété ce matin Pierre, via notre bouton orange Alertez-nous. "Il y a des gros problèmes au barrage de l'île Monsin. Des vannes laissent passer beaucoup trop d'eau, c’est impressionnant!"

Contacté par nos soins, le SPW confirme qu’une manœuvre a dû être faite cette nuit, vers 2 heures, suite à une erreur électronique. "Il y a eu cette nuit une alerte qui nous a signalé que le niveau sur le Canal Albert était trop élevé", explique Christophe Blerot, le porte-parole du SPW mobilité et infrastructures. "Du coup, on a ouvert les vannes sur le barrage de Monsin." C’est une opération tout à fait classique, qui se fait lorsque le niveau de l’eau devient critique, et qu’il faut le réguler. "Quand le débit de l’eau est trop élevé, on ouvre les vannes, pour faire passer l’eau, qui part vers les Pays-Bas."

Un problème sur un des capteurs

Les vannes ont été ouvertes, mais ont été refermées trop tard. En cause: l'un des capteurs n'a pas donné le signal nécessaire à la fermeture. "On a rencontré un problème technique sur l’un des capteurs qui nous permet de mesurer le niveau. Quand on s’est rendus compte que le niveau donné n’était pas le bon, on a refermé les vannes. Mais nous avons dû faire une fermeture progressive, pour éviter de générer des soucis aux Pays-Bas, et qu’ils se retrouvent tout d’un coup avec des problèmes d’eau."

La manœuvre a permis de rétablir la situation sur le Canal Albert, et tout est à présent rentré dans l’ordre. L’heure est à présent à l’analyse. "Ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne devrait pas arriver. On veille à ce que notre matériel fonctionne. On va donc regarder au niveau technique le problème qui s’est posé sur le capteur."