"On ne s'y attendait vraiment pas !": Nathan, 10 ans, défie des STARS du football et obtient des réponses incroyables (vidéo)

Nathan Ledent avait fait preuve d'une grande audace en mettant des stars du ballon rond au défi. Un certain nombre ont répondu à l’appel, dont Thibaut Courtois et Gianluigi Buffon !

Le jeune Nathan Ledent, âgé de 10 ans, évolue chez les jeunes du RFC Seraing. Il a fait parler de lui récemment en lançant des défis à des stars du ballon rond évoluant à son poste, celui de gardien. Dans le lot, Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois mais aussi Arnaud Bodart (Standard) ou Kevin Debaty (RFC Liège).

Une idée née pendant le confinement. "L'équipementier qui fournit ses gants de gardien avait envoyé des petits exercices à faire à la maison", nous raconte Olivier Ledent, le papa de Nathan. "Il les a faits et s'est dit qu'il devait l'envoyer à d'autres pour qu'ils le fassent. On a posté une vidéo sur Facebook pour tenter d'avoir une réponse de Kevin Debaty, du RFC Liège", détaille-t-il ensuite. La réponse est venue très vite, suivie d'autres vidéos adressées à des joueurs plus audacieux.

Le principe des vidéos est simple. Nathan réalise ces fameux exercices et demande aux portiers de réaliser la même chose. Le Liégeois a récemment filmé ses prouesses et proposait à Buffon de l'imiter.

L'Italien n'a pas encore pris place dans son jardin, mais il lui a bien répondu en vidéo, arrivée chez lui grâce à des contacts nés sur WhatsApp avec le frère de Giorgio Chiellini, coéquipier de Buffon. "Ciao Nathan, je suis Gigi Buffon, je te remercie de m'avoir lancé ce défi", répond le portier belge. "Moi, les défis, je ne peux pas les refuser. Mais entre-temps, je te souhaite déjà bonne chance. Et je veux que tu deviennes, TOI, un grand gardien. Je t'embrasse très fort et te souhaite beaucoup de force", a conclu la légende de la Juventus.

Thibaut Courtois joue aussi le jeu

Une surprise totale pour Nathan et ses parents. "On ne s'y attendait absolument pas", nous explique Olivier Ledent. "En plus de Buffon, on a eu une vidéo de Thibaut Courtois pour l'anniversaire de Nathan, il a promis de faire le défi dans quelques semaines. Arnaud Bodart aussi a répondu. Au total, on a reçu 5 ou 6 vidéos", nous raconte-t-il ensuite.

Dans sa vidéo, Thibaut Courtois souhaite un bon anniversaire à Nathan et lui promet qu’il est déjà "Un grand gardien". Arnaud Bodart, lui, a carrément déjà relevé les défis tout en en proposant de nouveaux à son jeune fan.

La décision a été prise de ne pas aller plus loin pour éviter un phénomène de popularité trop important. "Il était déjà devenu la star de son école, on voulait qu'il reprenne une vie normale", nous détaille Olivier à ce sujet. Ces réponses ont par contre enchanté Nathan, très fier d'avoir pu atteindre de tels monuments du football.

Une histoire qui fait sourire et qui plaît beaucoup à la famille Ledent !