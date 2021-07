En raison des fortes intempéries qui continuent de s'abattre sur la province de Liège, à Trooz, l'évacuation des citoyens ne peut plus être réalisée. "L'armée est venue en renfort aux alentours de 22h00 (mercredi) mais l'opération de sauvetage à l'aide de bateaux a dû être stoppée à cause des conditions trop dangereuses", a expliqué jeudi midi le bourgmestre Fabien Beltran. Monique, maman d'un jeune homme âgé de 25 ans qui est bloqué dans son grenier, nous témoigne son inquiétude.

"Mon fils est toujours coincé avec son chien et son lapin dans sa maison à Trooz. L'eau est montée à l'étage, il a du se réfugier au grenier. Il attend toujours les secours depuis hier. Nous sommes très inquiets. Il a peur, toute la famille a peur", nous écrivait Monique aux alentours de 12h ce jeudi via le bouton orange Alertez-nous. Cette maman très inquiète pour son fils de 25 ans, Lionel qui est seul chez lui depuis hier, nous a contacté pour alerter sur la situation dramatique à Trooz où les conditions sont tellement dangereuses que les secours ne peuvent même plus venir en aide aux sinistrés.

"On n'a plus de nouvelle de lui. On est dépités, on ne sait plus quoi faire...", explique Monique, impuissante, au téléphone. Contactée aux alentours de 15h, elle nous apprend que la situation reste inchangée, son fils étant toujours bloqué chez lui tout seul dans son grenier. "Je sais que les accès ne sont pas faciles mais ça fait depuis hier et ça fait 6h qu'on promet des secours", s'inquiète-t-elle. "On n'en peut plus, c'est vraiment l'angoisse", confie-t-elle.

On le veut vivant, on veut y arriver, on veut notre fils

Malgré la promesse faites, les secours ont du mal à se faire un passage pour venir en aide aux habitants de Trooz, comme l'a déclaré le bourgmestre de la commune. "On ne voit pas les secours arriver et je vous avoue que nous on va aller jeter un coup d'oeil même si on ne sait pas y accéder parce qu'on n'en peut plus", sanglote la maman, désemparée face à la situation que vit son fils, et prête à braver les intempéries pour tenter de l'aider. "C'est très difficile. On le veut vivant, on veut y arriver, on veut notre fils", sanglote Monique, dépassée par la situation dramatique que vit son fils de 25 ans.

"Il est coincé depuis hier, les eaux ont commencé à monter vers 12h. Et puisque personne ne se doutait que l'eau allait monter comme ça, il n'a pas quitté sa maison", précise Monique. Bloqué depuis 24h chez lui, Lionel s'est réfugié dans son grenier avec son chien et son lapin, le seul endroit encore au sec de la maison. "Il a de l'eau, encore heureux! Il avait fait une petite réserve et a pris le minimum dans un sac à dos" pour survivre.

Inquiète, Monique explique que devant la maison de Lionel, il n'y a plus de route, que de l'eau qui recouvre tout: "Il est vraiment le long de la Vesdre qui est sortie de son lit, on ne voit plus la route ni rien, c'est juste du courant. Il ne pouvait déjà plus sortir à partir du moment où l'eau a atteint la cuisine hier, il ne savait rien faire", poursuit-elle. "Il est très mal placé, il est à l'intersection du grand carrefour qui va sur Chaudfontaine".

Sa maison tremble, elle bouge

La maison de Lionel est située rue de Verviers à Trooz où encore une dizaine de personnes, selon Monique, attendent d'être évacuées. Nous avons d'ailleurs reçu énormément de témoignages via le bouton orange Alertez-nous qui confirment que de nombreuses personnes, familles, enfants en bas âges et personnes âgées, attendaient toujours d'être secourues rue de Verviers ce jeudi, allant jusqu'à se réfugier jusque sur leur toit dans les cas les plus graves.

"Il est vraiment coincé. Sa maison tremble, elle bouge", ajoute Monique. Un pilonne électrique est même tombé devant chez lui, "tout s'est arraché". "A ce moment-là, il a eu peur, il a cru que sa façade allait tomber", explique Monique. "Il n'a plus d'électricité. Il a su recharger son téléphone grâce à son PC pour pouvoir communiquer avec nous et sa copine", continue la maman, mais la famille reste sans nouvelle de Lionel pour le moment, son téléphone s'étant probablement déchargé.

"On n'a plus rien. C'est difficile", soupire la maman de Lionel, fort inquiète pour son fils qui venait d'emménager dans sa maison il y a tout juste "6 mois" avec sa copine. "C'est vraiment triste pour un jeune couple. Mais c'est matériel, on va pas se plaindre, nous on le veut juste en vie, on veut notre fils", termine-t-elle en larmes.

