"Pas d'agressions au couteau dans le Carré à Liège": la police réagit à une fake news publiée sur les réseaux sociaux

Une "fake news" a été publiée sur les réseaux sociaux et circule depuis plusieurs heures. Celle-ci parle d'agressions au couteau dans le Carré à Liège. Jenna a contacté notre rédaction car elle s'interrogeait sur l'origine de ce message alarmiste.

"Hello les copines, petit conseil de la part d'Hugo, policier à Liège : ne pas sortir dans le Carré pour le moment, ça fait 5 nuits d'affilée que des inconnus avec des capuches foncent sur une personne au hasard et lui mette des coups de couteau dans le dos avant de s'enfuir. (...) Please, restez chez vous", peut-on lire dans le message partagé sur les réseaux sociaux.

Suite à cette publication, la police de Liège a réagi ce lundi après-midi, et assure "qu'il n'y a pas eu d'agressions de ce genre ces derniers jours".

"Je démens catégoriquement ces rumeurs sur des faits de coups de couteau dans le Carré ces 5 derniers jours, avec des individus en capuche, etc... C’est complètement faux", indique la porte-parole de la police de Liège.

Elle poursuit: "Au contraire, suite aux faits violents survenus au début du mois de novembre et pour lesquels les auteurs ont été interpellés, nos équipes ont été renforcées pour assurer la sécurité de ce lieux de fête estudiantin. Nos services contactent en ce moment même les personnes à l’origine de ces fausses informations anxiogènes", a conclu la police de Liège qui prend l'affaire très au sérieux.