Police, pompiers et ambulances à l’aéroport de Bierset: un mélange de produits chimiques crée la panique

"Problème produit inflammable", "problème chimique, que se passe-t-il ?" Plusieurs personnes nous ont signalé la présence de véhicules de police et de pompiers sur le site d’Agusta à l’aéroport de Bierset.

"On travaille à l’aéroport de Bierset et les collègues sont bloqués", nous a confié une femme via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a des ambulances, des véhicules de police, des pompiers… L’entrée et la sortie de l’aéroport sont fermés, ajoute-t-elle. Certains ont parlé d’explosion chimique."

Une information confirmée par le porte-parole de l’aéroport de Bierset, Christian Delcourt. "C’est la société Agusta qui est concernée, elle se trouve sur le site de l’aéroport. Comme nous avons un service de pompiers 24h/24, il est intervenu." Un fût de 100 litres, qui contenait de l'acide, est entré en réaction et menaçait de se rompre. Le personnel de l'entreprise a été évacué le temps de l'intervention. Les hommes de feu ont finalement pu intervenir à temps et empêcher la matière de se libérer dans l'air.