A Blegny, le PS est au pouvoir DEPUIS 40 ANS: "Quand on a le sentiment que l’on mène un bon travail, on est toujours confiant"

Marc Bolland est bourgmestre de la ville de Blegny. Depuis 40 ans, cette commune située dans la province de Liège est dirigée par le Parti Socialiste. Le bourgmestre se dit plutôt alors plutôt confiant en ce jour d'élections communales:

"Quand on a le sentiment que l’on mène un bon travail, on est toujours confiant. Ce qui est important aujourd’hui, c’est que c’est une journée de citoyen, de démocratie. Il y a toujours une incertitude et c’est une bonne chose", indique-t-il au micro de notre journaliste Julien Modave. Avant d'ajouter: "99% des communes en Wallonie sont rurales. Les gens ne votent pas de façon politique, ils votent pour la majorité, que ce soit cdH, MR ou n’importe quoi".

Il tient également à préciser que les jeunes générations ne sont pas désintéressées par la politique. Bien au contraire. Et selon lui, c'est bel et bien avec ces jeunes électeurs qu'il faut construire l'avenir. "Les jeunes sont beaucoup plus intéressés par la politique. Ils sont inquiets pour leur avenir, on peut les comprendre. Il est temps qu’on on ouvre les yeux", insiste-t-il.

Il conclut en ces mots: "Je suis un démocrate, j’ai toujours confiance en la démocratie".