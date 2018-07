"Que le meilleur gagne!": quoi qu'il arrive, ce sera la fête dans le bar de ce couple belgo-brésilien à Liège

Dans le café de Sébastien et Camila, quel que soit le gagnant de ce soir, ce sera la fête. Il est belge, elle est brésilienne. Et ils préparent leur établissement pour vivre la rencontre de ce soir. Sébastien prépare un cocktail aux couleurs de la Belgique, une "caïpifruta de fruits rouges": "On a de la fraise, de la framboise, du sucre de canne et de la vodka russe". De son côté, Camila a concocté un cocktail au gingembre, à la cachaça, au citron vert et aux fruits de la passion.

Le gérant du "Café Brasil" à Liège a averti son épouse: "Si les Diables gagnent, le café sera renommé Café Belgica, pendant tout le mois de juillet". Le bar est toutefois décoré des drapeaux des deux pays.

Le pronostic du couple ? "2-1 pour la Belgique, sans prolongations", dit Sébastien. Pour Camila, ce sera 2-1 pour le Brésil !