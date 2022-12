"Se réadapter, ce n'est pas aussi simple que ça": pour Alan, sans abri, redécouvrir le confort n'est pas toujours facile

Depuis ce lundi, la ville de Liège a interdit, par voie légale, aux sans-abris de dormir dehors. Dans le centre de la ville, l'abri de nuit "Thermos" vient en aide aux personnes qui n'ont pas d'autres endroits où dormir que dans la rue.

Avec les températures qui chutent depuis maintenant plusieurs jours, les sans-abris cherchent un endroit où ils peuvent dormir au chaud et se nourrir convenablement. L'abri de nuit "Thermos" est composé de bénévoles qui préparent des repas chauds et des lits pour les personnes dans le besoin. Un abri qui fonctionne grâce aux dons, malheureusement toujours trop faibles comparés aux nombres de personnes qui en profitent.



Pour Alan, sans-abri depuis 15 ans, regoûter à la chaleur et à un repas demande un temps d'adaptation. "Quand on s'est retrouvé aussi longtemps à la rue, se réadapter, ce n'est pas aussi simple que ça". "On se demande 'Qu'est-ce que je fais ici?, c'est quoi cet endroit?". Pour Madison, sans-abri depuis plusieurs semaines, c'est surtout le regard des autres qui l'effraie. "Le problème, c'est toujours de se dire 'Et si je croise une personne que je connais, qu'est-ce que je vais dire ?".

Heureusement, ces endroits garantissent un endroit sûr pour eux et permettent également des rencontres entre personnes aux parcours chaotiques. "Ils ont de l'amour qu'ils n'ont peut-être pas dans la rue" explique Samuel Bamps, coordinateur de l'abri de nuit "Thermos". "On essaye d'être toujours à l'écoute" poursuit-il.