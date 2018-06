"Tétanisée de peur": deux cambriolages, respectivement à Verviers et Dison

La zone de police de Vesdre rapporte deux vols avec effraction commis dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier s'est produit avenue du Président Kennedy à Verviers vers 3h30 du matin. "On s'est introduit dans une maison alors que son occupante était présente, mais endormie. Celle-ci a été réveillée par un bruit dans sa chambre à coucher, et s"est rendue compte qu'un homme fouillait sa commode. Tétanisée par la peur, elle a attendu que le suspect s'enfuie avant d'appeler le police. Toute la maison a été fouillée, une tablette, un porte-monnaie, une centaine d'euros et des bijoux ont été emportés", a relaté la police locale.

Le deuxième vol avec effraction s'est déroulé la même nuit. "On s'est introduit par effraction dans le domicile d'une personne âgée. Ce monsieur ne dormant pas avec son appareil auditif n'a rien entendu. Le rez-de-chaussée ainsi qu'un bureau ont été fouillés. Un inventaire du préjudice est en cours", ont exposé les forces de l'ordre.