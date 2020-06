Les boulets liégeois entrent dans le dictionnaire! Selon Guy, la recette nécessite ces trois ingrédients indispensables

Dans le restaurant le "Dernier Ragot" à Liège, les boulets ont bonne réputation. C'est même un incontournable sur la carte depuis 20 ans!

"De la bonne viande, du beau sirop de Liège et des bons fonds"



Guy, le chef de cuisine, ne dévoilera pas ses secrets de fabrication, mais il nous livre néanmoins quelques conseils pour bien réussir ce plat typique qui fait la fierté des Liégeois. "Il faut un bon boucher qui vous fournit de la bonne viande, du beau sirop de Liège et des bons fonds", dit-il. Sans oublier les accompagnements: des frites et de la mayonnaise maison bien sûr.



Le succès des boulets a franchi les frontières, à tel point qu'il entrera dans l'édition 2021 du Petit Robert!