"Un sport assez ludique, amusant et surréaliste": des Liégeois sont qualifiés pour la Coupe d'Europe de Quidditch

Des Liégeois sont qualifiés pour la Coupe d'Europe de Quidditch, ce sport popularisé grâce à la saga Harry Potter. La compétition se déroule en Irlande. En Belgique, il existe 6 équipes de Quidditch.

Sur leurs balais qui ne volent pas, les "Léviathans" participent à la Coupe d’Europe de Quidditch. Le fameux sport de la saga Harry Potter a été adapté au monde réel en 2010. La compétition a lieu en Irlande, ces 3 et 4 juin. "Fatalement, nous, on ne vole pas. On n’a pas la technologie pour et puis, je pense que les assurances ne seraient pas d’accord", plaisante un membre des Léviathans.

Il s’agit de la 4e coupe d’Europe à laquelle participe ce club. Leur meilleur résultat est d’avoir terminé 16e, et les 17 membres de l’équipe espèrent faire pareil cette fois-ci. En Belgique, il existe 6 équipes de Quidditch.

Ce sport se joue à 7 contre 7 sur un terrain équivalent à un demi-terrain de football. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas que des fans d’Harry Potter qui pratiquent le Quidditch. "J’ai commencé le Quidditch parce que je trouvais que c’était un sport assez ludique, assez amusant et assez surréaliste au départ donc c’est ça qui m’a attiré", explique une joueuse des Léviathans.

Ce sport allie beaucoup d'autres disciplines telles que le basket, le handball, la balle au prisonnier ou le rugby.